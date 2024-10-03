Радимов о Виллиане Жозе в «Спартаке»: «Сколько он здесь? Скоро зимний перерыв, а не набирает форму. По стоячему мячу может бить, но бежать за ним кондиции пока не позволяют»

В среду «Спартак» на выезде обыграл «Динамо» (3:2) в 5-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Бразилец забил победный гол ударом со штрафного, впервые отличившись за клуб.
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