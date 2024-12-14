Татьяна Монтян: Трамп хочет видеть войска стран ЕС в Украин

Идея президента Франции Макрона о вводе международного контингента войск НАТО в Украину, похоже, принадлежит не только и не столько ему самому: The Wall Street Journal пишет, что эту идею во время недавней встречи с Макроном озвучил Трамп, который заявил, что именно ЕС должны проследить за безопасностью Украины после заключения мира.