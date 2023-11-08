16 настолько теплых воспоминаний из детства, что в них хоть вместо пледа укутывайся

В повседневной жизни люди редко вспоминают о детстве. Но иногда какая-нибудь маленькая деталь, будь то запах, звук или даже история чужого человека, может всколыхнуть в памяти эпизоды из той беззаботной поры, после которых на душе становится тепло.
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