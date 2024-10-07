Мигрантов ждал неожиданный приём на границе в Челябинской области

На Южном Урале проходят проверки соблюдения законодательства приезжими. "Нелегал — 2024": спецоперация по контролю над мигрантами, и выявлению совершаемых ими преступлений, продолжается на территории Челябинской области.
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