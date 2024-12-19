Ректор ЮЗГУ попал в список влиятельных людей Курска

«Курские новости» начинают публиковать рейтинг самых влиятельных людей Курской области за 2024 год. Ежедневно до Нового года мы будем называть людей, которые, по мнению экспертов, оказывают существенное влияние на жизнь в регионе.
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