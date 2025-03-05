Эксперты заявили о неэффективности тарифов против китайских электромобилей

Введение заградительных таможенных тарифов на китайские электромобили окажет лишь временную поддержку производителям в США и Европе, но не решит их фундаментальных проблем, говорится в докладе «Росконгресса» под названием «Ставка на гибриды и тарифные войны: перспективы рынка электромобилей в 2025 году», 5 марта сообщает РИА Новости.