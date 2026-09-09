Конец тишины: Россия сняла мораторий и накрыла Киев огненным валом

Киев за ночь потерял производство дронов «Шарк» и «Хорнет» В ночь на 8 сентября Вооруженные силы России нанесли массированный комбинированный удар по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины, сосредоточив основные усилия на Киеве и Одессе.