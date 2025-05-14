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«Коррупционеры! Нужно прекратить раздачу гражданства и льгот!»: в ГД призывают ввести стаж гражданства для мигрантов

«Коррупционеры! Нужно прекратить раздачу гражданства и льгот!»: в ГД призывают ввести стаж гражданства для мигрантов

Фракция «Справедливая Россия – За правду» разрабатывает новую инициативу о введении стажа гражданства для получения льгот.

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Комментарии
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Юрий Белов
Отдуплились , когда понапускали и распродали паспортов/гражданств - по самое *не балуй* , на душу коренного населения !!! И что теперь прикажете делать с уже купившими легализацию ?! Депутаты с ними на прямую - не контачат ! А нам с первобытными жить бок о бок ! Не пора ли уже подумать и о депортации ВСЕХ (с паспортами и без) по домам ?! Ведь 99,9 % паспортов стопудово - куплены !!!
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4 час.
Зоя Гольдштаб
Только расстреливать!Только кровью преступников,продажных и купленных судей и чиновников можно смыть позор России!!!!!
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3 час.
ИИ
Иван Иванов
СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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49 мин.
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