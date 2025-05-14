«Коррупционеры! Нужно прекратить раздачу гражданства и льгот!»: в ГД призывают ввести стаж гражданства для мигрантов

Юрий Белов

Отдуплились , когда понапускали и распродали паспортов/гражданств - по самое *не балуй* , на душу коренного населения !!! И что теперь прикажете делать с уже купившими легализацию ?! Депутаты с ними на прямую - не контачат ! А нам с первобытными жить бок о бок ! Не пора ли уже подумать и о депортации ВСЕХ (с паспортами и без) по домам ?! Ведь 99,9 % паспортов стопудово - куплены !!!