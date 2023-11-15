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Царьград

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Израилю конец. Но и это не скроет гигантские потери под Херсоном

Израилю конец. Но и это не скроет гигантские потери под Херсоном

Мир в огне: именно так можно описать все события последних дней. Очень трудно отделить правду от лжи, но мы постарались это сделать в нашем ежедневном обзоре главных событий.

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Комментарии
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ИЯ
Ильдар Ямалетдинов
Левый берег Днепра, удачное место для утилизации бандеровцев.
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12 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Казалось бы какая разница в штурме правого и левого берега но как показывает практика то что можно делать для защиты на правом на левом уже не канает. Вот и прячуться они по старым руинам где их при помощи тепловизора находят и при помощи арты унасикомливают. И вообще без денег офицерский состав работать не хочет. Раньше они не платили солдатам теперь пришло время офицеров. Нарышкин ты думаешь работать или в зимнюю спячку ушел?
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10 час.
Валерий Ворожищев
Процесс утилизации ВСУ идёт хорошими темпами, но а как это идёт с врагами внутри России?
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8 час.

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