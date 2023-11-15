Израилю конец. Но и это не скроет гигантские потери под Херсоном

ОТ

Олег Тимофеев

Казалось бы какая разница в штурме правого и левого берега но как показывает практика то что можно делать для защиты на правом на левом уже не канает. Вот и прячуться они по старым руинам где их при помощи тепловизора находят и при помощи арты унасикомливают. И вообще без денег офицерский состав работать не хочет. Раньше они не платили солдатам теперь пришло время офицеров. Нарышкин ты думаешь работать или в зимнюю спячку ушел?