Китайский микродрон установил новый мировой рекорд скорости

Сюй Ян и его микродрон Prowess / © Guinness World Records Аппарат Prowess массой менее 250 граммов (примерно столько же весит обычный смартфон) стал самым быстрым среди дистанционно управляемых квадрокоптеров в мире.
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