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Нижегородская правда

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Региональный центр «Парус» вошел в число лучших спортсооружений для адаптивного спорта России

Региональный центр «Парус» вошел в число лучших спортсооружений для адаптивного спорта России

Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов IV Национального конкурса с международным участием на образцовое спортивное сооружение «АРЕНА» состоялась в Москве в рамках конференции «Новая реальность спортивных арен — 2026: Цифровизация.

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