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Елена Масленникова: «Шевченко и Ежлов – чудесный дуэт, красивые, статные. В этом сезоне им надо о себе заявить, оказаться в центре внимания»

В группе Масленниковой тренируются Софья Шевченко – Андрей Ежлов, Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов, Анета Коцюбинская – Кирилл Носырев, Полина Пилипенко – Глеб Чернышев и другие.

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