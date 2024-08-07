Исследования показывают, что не существует безопасной дозы алкоголя — независимо от количества, алкогольные напитки могут увеличить риск хронических заболеваний, изнашивать органы вашего тела, вызывать преждевременное старение и приводить к увеличению веса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии