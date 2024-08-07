Кухня и дом
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Кухня и дом

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Некоторые напитки и коктейли нивелируют эффект после постоянных физических упражнений и правильного питания — делимся полным списком.

Некоторые напитки и коктейли нивелируют эффект после постоянных физических упражнений и правильного питания — делимся полным списком.

﻿﻿Исследования показывают, что не существует безопасной дозы алкоголя — независимо от количества, алкогольные напитки могут увеличить риск хронических заболеваний, изнашивать органы вашего тела, вызывать преждевременное старение и приводить к увеличению веса.

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