Посол РФ в ФРГ призвал наказать виновных в диверсии на «Северных потоках»

Безнаказанный подрыв трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» создает очень серьезный прецедент, заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев, 19 октября передает Youtube-канал немецкого журналиста Флавио фон Витцлебена.
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