Надежды оказались напрасными. Как, находясь в ладу с мозгами и зная, что на территории России находятся активы США, многократно превышающие активы России, находящиеся на территории США, они могли решиться на кражу наших активов?.
Штаты долго надеялись, что Россия не рискнёт ответить
Комментарии
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ЖИГА жига
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37 мин.
А Кудасов
Умные вроде Голиковой, Кравцова, Любимовой, Мантурова и других таких же.
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31 мин.
Sergiy Che
Ну да - команда Путина, которую так ненавидит ваша бандеровня и наша либерда с коммунякнутыми обосранцами! (А России на них всех насрать - они тяффкают, а Россия - идёт своим путём))
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23 мин.
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