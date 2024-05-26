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Штаты долго надеялись, что Россия не рискнёт ответить

Штаты долго надеялись, что Россия не рискнёт ответить

Надежды оказались напрасными. Как, находясь в ладу с мозгами и зная, что на территории России находятся активы США, многократно превышающие активы России, находящиеся на территории США, они могли решиться на кражу наших активов?.

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Комментарии
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ЖИГА жига
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37 мин.
А Кудасов
Умные вроде Голиковой, Кравцова, Любимовой, Мантурова и других таких же.
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31 мин.
Sergiy Che
Ну да - команда Путина, которую так ненавидит ваша бандеровня и наша либерда с коммунякнутыми обосранцами! (А России на них всех насрать - они тяффкают, а Россия - идёт своим путём))
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23 мин.

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