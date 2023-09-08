Экс-разведчик Риттер: Россия выводит из строя ЗРК Patriot через удары по радарам

Российские военные выводят из строя американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot на Украине путём уничтожения радаров к этим установкам, заявил в интервью радиоведущему Гарланду Никсону бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер.