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Экс-разведчик Риттер: Россия выводит из строя ЗРК Patriot через удары по радарам

Экс-разведчик Риттер: Россия выводит из строя ЗРК Patriot через удары по радарам

Российские военные выводят из строя американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot на Украине путём уничтожения радаров к этим установкам, заявил в интервью радиоведущему Гарланду Никсону бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер.

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