Захарова: Судя по молодецкой удали, Байдену лет 12

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 1 марта, комментируя заявление Джо Байдена о том, что США будут с самолетов сбрасывать гуманитарную помощь на Украину, перепутав ее с Газой, заявила, что американскому президенту «по уровню знаний в сочетании с молодецкой удалью лет 12».