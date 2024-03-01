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Захарова: Судя по молодецкой удали, Байдену лет 12

Захарова: Судя по молодецкой удали, Байдену лет 12

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 1 марта, комментируя заявление Джо Байдена о том, что США будут с самолетов сбрасывать гуманитарную помощь на Украину, перепутав ее с Газой, заявила, что американскому президенту «по уровню знаний в сочетании с молодецкой удалью лет 12».

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