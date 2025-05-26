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Царьград

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ВСУ расстреляли двух пленных русских солдат в Разливе

ВСУ расстреляли двух пленных русских солдат в Разливе

На одной из улиц села Разлив на глазах жителей расстреляли бойцов русской армии.На южнодонецком направлении фронта, в селе Разлив расстреляли двух пленных русских солдат.

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