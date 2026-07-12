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«Джеррарду не хватало самоуверенности, когда он играл за сборную, а у Беллингема она есть. Хороших игроков от величайших отличает особый менталитет». Каррагер о Джуде на ЧМ

Экс-защитник « Ливерпуля » Джейми Каррагер  поделился впечатлениями от игры полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема в матче 1/4 финала чемпионата мира против Норвегии (2:1, экстра-таймы), в котором Джуд оформил дубль.

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