Сибиряки-добровольцы после СВО смогут поступить в вузы на льготных условиях

Сибиряки-добровольцы, заключившие контракт с Министерством обороны РФ на военную службу в зоне проведения СВО, а также члены их семей могут поступить в вузы РФ на бюджетные места на льготных условиях - по отдельной квоте или без сдачи ЕГЭ.