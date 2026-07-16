Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Сибиряки-добровольцы после СВО смогут поступить в вузы на льготных условиях

Сибиряки-добровольцы после СВО смогут поступить в вузы на льготных условиях

Сибиряки-добровольцы, заключившие контракт с Министерством обороны РФ на военную службу в зоне проведения СВО, а также члены их семей могут поступить в вузы РФ на бюджетные места на льготных условиях - по отдельной квоте или без сдачи ЕГЭ.

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