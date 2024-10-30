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На пляж выбросилось загадочное морское существо: некоторые сразу посчитали, что это динозавр

На пляж выбросилось загадочное морское существо: некоторые сразу посчитали, что это динозавр

Океан населяют 2,2 млн видов существ — на данный момент нам известны только 240 тысяч из них. Именно поэтому недавний инцидент на калифорнийском пляже вызвал бурное обсуждение в сети — на берег выбросило создание, которое многие сочли настоящим динозавром, дожившим до наших дней.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
ОЧЕРЕДНОЙ БРЕД....Мурена не динозавр...
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12 час.
radiofree
Мурена обычно тёмного цвета,а эта белая.Может мутант?
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11 час.
ХА
Харченко Александр
Откуда вы знаете, что населяет 2.2млн, если известно 240т
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6 час.

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