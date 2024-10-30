На пляж выбросилось загадочное морское существо: некоторые сразу посчитали, что это динозавр

Океан населяют 2,2 млн видов существ — на данный момент нам известны только 240 тысяч из них. Именно поэтому недавний инцидент на калифорнийском пляже вызвал бурное обсуждение в сети — на берег выбросило создание, которое многие сочли настоящим динозавром, дожившим до наших дней.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии