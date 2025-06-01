«Ну, не миллион, конечно!»: сколько стоит выступление артистов на Сабантуе?

В каких городах и селах ждут артистов татарской эстрады на грядущий Сабантуй? Какие суммы они запрашивают за свои выступления? Отличаются ли расценки от прошлогодних? В преддверии сезона сабантуев «Интертат» публикует традиционный обзор ценников на основе опроса певцов и их представителей.
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