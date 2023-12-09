Певец Агутин сообщил об операции после обнаружения у него тромба

Певец Леонид Агутин сообщил, что у него обнаружили тромб, после чего ему провели операцию. По словам певца, накануне он приехал в больницу, чтобы сделать обезболивающую блокаду перед концертом, так как почти не мог ходить от боли.
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