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Путин считает, что Запад спишет Зеленского уже через год

Путин считает, что Запад спишет Зеленского уже через год

Президент России сделал среднесрочный прогноз развития ситуации на Украине.По мнению президента России, в течение года администрация США вынудит руководство Украины понизить возраст мобилизации до 18 лет, то есть брать на фронт практически детей, а после этого непопулярного решения просто избавится от Владимира Зеленского.

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