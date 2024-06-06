Путин считает, что Запад спишет Зеленского уже через год

Президент России сделал среднесрочный прогноз развития ситуации на Украине.По мнению президента России, в течение года администрация США вынудит руководство Украины понизить возраст мобилизации до 18 лет, то есть брать на фронт практически детей, а после этого непопулярного решения просто избавится от Владимира Зеленского.