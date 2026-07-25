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Газета.ру

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ВС РФ дронами уничтожили две электрических подстанции в Черниговской области

ВС РФ дронами уничтожили две электрических подстанции в Черниговской области

Российские войска с помощью беспилотных летательных аппаратов "Герань-4 сикер" уничтожили в Мене и Семеновке Черниговской области электрические подстанции, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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