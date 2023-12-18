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Очень простой и быстрый рецепт вкусных куриных котлет на пару: приготовление без пароварки

Сегодня хочу предложить вам рецепт очень вкусных, сочных котлет из куриного филе на пару. Я обратила внимание, что в последнее время публиковала всё жареное, жирное, и решила немножко «разгрузить» меню — однозначно, паровые куриные котлетки полезнее, чем жареные.

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