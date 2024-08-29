Уже в третьем городе Ямала губернатору Артюхову пожаловались на низкие зарплаты в «Ямалкоммунэнерго»

Еще в одном городе Ямала сотрудники частного коммунального предприятия «Ямалкоммунэнерго» (входит в «Корпорацию СТС» Артема Бикова и Алексея Боброва) пожаловались губернатору на низкие зарплаты и отток кадров.
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