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Царьград

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Учёные нашли ДНК бананов и кошек на Туринской плащанице

Учёные нашли ДНК бананов и кошек на Туринской плащанице

Специалисты смогли впервые провести глубокий ДНК-анализ ткани Туринской плащаницы.Международная команда исследователей провела метагеномное секвенирование образцов Туринской плащаницы, взятых ещё в 1978 году, и опубликовали результаты в научном журнале Scientific Reports.

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