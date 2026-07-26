Учёные нашли ДНК бананов и кошек на Туринской плащанице

Специалисты смогли впервые провести глубокий ДНК-анализ ткани Туринской плащаницы.Международная команда исследователей провела метагеномное секвенирование образцов Туринской плащаницы, взятых ещё в 1978 году, и опубликовали результаты в научном журнале Scientific Reports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии