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  • Вадим Кузнецов
    Народ, наверное, и есть государство. Но еще Ленин писал, что бюрократия делает государство своей частной собственност...Почему доллар сто...
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    Скорее всего у автора имелась копия приговора, где всё расписано в деталях.Гоп-стоп Пригожина
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    Такое ощущение, что автор присутствовал при всех этих преступлениях и детально их документировал.Гоп-стоп Пригожина

Как нам прекратить русофобию и заставить уважать Россию, или Чёрная метка Путина

Как нам прекратить русофобию и заставить уважать Россию, или Чёрная метка Путина

Путин всегда был очень добр к врагам и недоброжелателям, с этим вряд ли кто может поспорить, а если кто будет оспаривать это утверждение, то пусть прочитает пару статей (эту и эту) Ключевое слово первого предложения я выделил жирным шрифтом.

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Комментарии
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Misha Glusch
может просто начать селекцию товарищей Меркадеров?
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