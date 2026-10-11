Xiaomi представила домашнюю камеру видеонаблюдения Smart Camera 5 Pro с 4K и цветным ночным видением

Китайская компания Xiaomi выпустила домашнюю камеру видеонаблюдения Smart Camera 5 Pro Full-Color Night Vision, оснащённую двумя модулями с датчиками разрешением 8 и 4 Мп, которая способна записывать видео в 4K.
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