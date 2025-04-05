Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Авторами учебника по семьеведению стали продавцы эзотерических курсов. «Все это мракобесие»

Авторами учебника по семьеведению стали продавцы эзотерических курсов. «Все это мракобесие»

Сенатор Клишас назвал мракобесами авторов учебника по семьеведениюПрезентация учебных пособий по предмету «Семьеведение» в МосквеКирилл Зыков/РИА Новости Российский сенатор Андрей Клишас подверг критике выпущенный недавно учебник по семьеведению, авторами которого стали глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина и основательница Института современной психологии и родологии Ксения Мосунова.

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