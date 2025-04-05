Авторами учебника по семьеведению стали продавцы эзотерических курсов. «Все это мракобесие»

Сенатор Клишас назвал мракобесами авторов учебника по семьеведениюПрезентация учебных пособий по предмету «Семьеведение» в МосквеКирилл Зыков/РИА Новости Российский сенатор Андрей Клишас подверг критике выпущенный недавно учебник по семьеведению, авторами которого стали глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина и основательница Института современной психологии и родологии Ксения Мосунова.