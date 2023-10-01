01.10.23==CBC: Блинкен набросился с обвинениями на Лаврова на заседании Совбеза ООН

Сергей Лавров заявил, что Запад обманывал РФ на протяжении нескольких летоссекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в военных преступлениях, когда глава МИД РФ Сергей Лавров появился на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.