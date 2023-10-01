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01.10.23==CBC: Блинкен набросился с обвинениями на Лаврова на заседании Совбеза ООН

01.10.23==CBC: Блинкен набросился с обвинениями на Лаврова на заседании Совбеза ООН

Сергей Лавров заявил, что Запад обманывал РФ на протяжении нескольких летоссекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в военных преступлениях, когда глава МИД РФ  Сергей Лавров появился на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

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