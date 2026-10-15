Чип Prima размером 2×2 мм позволил увидеть букву, а затем прочитать слово — чёрно-белое зрение пока что напоминает «взгляд через соломинку» Компания Science Corporation, возглавляемая сооснователем Neuralink Максом Ходаком, имплантировала чип Prima первому пациенту с болезнью Штаргардта — наследственным заболеванием, разрушающим центральное зрение и считающимся неизлечимым.