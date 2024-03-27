Uzum: первый узбекский стартап-единорог с оценкой $1,16 миллиарда

Стартап Uzum, занимающийся онлайн-коммерцией, финансовыми технологиями и доставкой еды в Узбекистане, привлёк финансирование в размере $114 000 000, став первым единорогом в стране со стоимостью в $1,16 миллиарда.
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