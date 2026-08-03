ИИ-учёные: новая система оценки показывает двукратное превосходство коммерческой FARS

Насколько хороши научные статьи, написанные искусственным интеллектом? Ответить на этот вопрос попыталась группа исследователей, представившая на arXiv препринт с описанием нового бенчмарка для систем автономного научного творчества.
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