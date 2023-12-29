В Ростовской области полицейские поздравили с наступающим Новым годом детей

Начальник ОМВД России по Пролетарскому району Виктор Марченко в рамках ежегодной профилактической акции «Полицейский Дед Мороз» поздравил с наступающим Новым годом воспитанников школы-интерната и вручил им сладкие подарки.
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