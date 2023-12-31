Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поздравляет с Новым годом

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поздравляет жителей региона с Новым годом. Он отметил, что в этом году все мы встречаем Новый год с надеждой, что народ России с честью и достоинством выдержит все испытания.
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