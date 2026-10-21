Американский предприниматель Илон Маск заявил, что развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) потенциально может представлять экзистенциальную угрозу для человечества.
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Думаю, быть участником интереснее, так же думали создатели ядерного оружия и свернуть этот проект было уже нельзя. Так что развитие технологий искусственного интеллекта остаётся только ждать, а что это принесёт Миру только предполагать, но свернуть с этого пути уже не получится!