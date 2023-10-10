 На Кубани четыре человека пострадали в ДТП на трассе Новороссийск-Керчь

На Кубани четыре человека пострадали в ДТП на трассе Новороссийск-КерчьНакануне около 21 часа на трассе Новороссийск-Керчь 32-летний житель Анапского района за рулем автомобиля «Форд Транзит», ехавшего со стороны станицы Старотитаровской, не уступил дорогу КАМАЗу под управлением 37-летнего жителя Армавира, двигавшегося в сторону Керчи.