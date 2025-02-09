Талант или корочка?

ТГ

Татьяна Гусева

Кстати, Лесков так и не закончил гимназию, и у него было всего два класса образования.) И, естественно, что ввиду отсутствия аттестата, он не мог поступить в университет. Родители намучились со своим отпрыском.) Тем не менее, помыкавшись по тем местам работы, на которые его устраивал "по блату" отец, он решил, что после того, как он был в своей домашней библиотеке читателем, он вполне после этого может стать писателем. И интуиция его не подвела.) На самом деле, ведь действительно, если человек умеет хорошо излагать свои мысли, а главное, оригинально и остроумно, то чему его может научить Литинститут? Хорошего от природы писателя учить - только портить. Это я знаю по художникам, которые были талантливыми и самобытными, а после всяких академий становились, как все, на одно лицо, с одним академическим взглядом на творчество. Для того, чтобы хорошо уметь писать, для начала нужно уметь много читать. Прав был Лесков. Но другое дело - переводить своё писательство в деньги. Издательства не хотят даже читать ваши произведения, чтобы понять, будет ли оно напечатано, продастся ли на книжном рынке. Все за ваш счёт! Если к вас нет имени, как у писателя, то вы для издательства никто и ничто, и бесплатно никто вас печатать не будет. Раньше можно было пробиться в журналы: "Юность", " Новое время", и тому подобное. А сейчас, в эпоху интернета - добро пожаловать в "Проза.ру". Вас прочитают. Но это бесплатно. Монетизировать своё творчество вам не удастся.