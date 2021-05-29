Горные стрелки Центрального военного округа победили в конкурсе «Конный марафон» в Туве

По итогам двух этапов «Конный марафон на длинную дистанцию» и «Смешанная эстафета» победителем в командном зачете Всеармейского этапа стала команда ЦВО.
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