Так точно: новый мэр Слепов продолжит в Сургуте курс Сургутнефтегаза?

Корреспондент The Moscow Post в Югре разбирался в смене предводителя экономической столицы региона. Депутаты городской думы Сургута избрали мэром города председателя городской думы Максима Слепова, который занял место подавшего 22 апреля 2024 года в отставку "по личным причинам" бывшего сургутского градоначальника Андрея Филатова.