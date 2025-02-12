ВС РФ нанесли удар баллистикой по Киеву

По данным источника, местные жители насчитали по разным данным от 8 до 15 сильных взрывов. Рано утром 12 февраля российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по объектам в Киеве, сообщает телеграм-канал «Изнанка».
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