Мало денег: на Украине пожаловались на недостаточную поддержку США

Киевский режим опять недоволен оказываемой поддержкой со стороны Запада. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что средств, которые президент США Джо Байден запросил у Конгресса для Украины, недостаточно для нужд страны.
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