Двое граждан Узбекистана пытались пересечь границу с поддельными болгарскими паспортами

Сотрудники Пограничной полиции отказали в выдаче разрешения на транзит через Республику Молдова авиарейсом Стамбул - Кишинев - Варшава двум молодым людям из Республики Узбекистан 22 и 19 лет соответственно.
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