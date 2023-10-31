Посол Израиля надел желтую звезду на заседании СБ ООН и призвал осудить ХАМАС

Посол Израиля в Организации Объединенных Наций (ООН) Гилад Эрдан в понедельник, 30 октября, раскритиковал Совет Безопасности (СБ) за то, что он не осудил ХАМАС за преднамеренное убийство израильских гражданских лиц 7 октября и хранил молчание, как это делал "мир" во времена нацистов, "убивая невинных евреев в Освенциме".