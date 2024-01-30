Госдолг Свердловской области сократился до 108 миллиардов рублей

Государственный долг Свердловской области в январе 2024 года снизился до 108 миллиардов рублей. Регион остается самым крупным должником в Уральском федеральном округе (УрФО), следом за ним идут остальные регионы.
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