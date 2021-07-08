Происшествия

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В Якутии полицейские присоединились к акции «Ромашковое счастье», приуроченной ко Дню семьи, любви и верности

Сотрудники ОМВД России по Хангаласскому району провели на набережной у реки Лена торжественное мероприятие в честь Дня семьи, любви и верности.

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