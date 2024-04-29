Астраханские наркополицейские накрыли двух иностранных закладчиков

Один из них успел за пару месяцев сделать сто закладок наркотиков в тайники. Следователями отдела полиции №2 УМВД по городу Астрахани возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркосредств двух 25-летних граждан Азербайджана.
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