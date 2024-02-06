Кулеба усомнился в ухудшении отношений с Западом после отставки Залужного

Выступая на совместном брифинге в Киеве с министром иностранных дел Португалии Жоао Кравиньо, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что изменения в правительстве и отставка Валерия Залужного с должности главнокомандующего вооруженных сил не изменят отношения с партнерами Украины.